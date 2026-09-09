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09.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont verliert am Mittwochmittag

Richemont Aktie News: Richemont verliert am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 177,20 CHF ab.

Richemont
175.51 CHF -5.26%
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Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 3,5 Prozent auf 177,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'927 Punkten steht. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 177,00 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,00 CHF. Bisher wurden heute 203'948 Richemont-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 39,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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