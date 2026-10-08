Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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08.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 169,05 CHF.
Die Richemont-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 169,05 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,85 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 26'649 Richemont-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 19,61 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,76 Prozent.
Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 EUR je Richemont-Aktie.
Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,46 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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