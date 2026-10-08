Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag leichter

Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 168,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'709 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 166,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,40 CHF. Bisher wurden heute 245'331 Richemont-Aktien gehandelt.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,79 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.

Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,46 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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