Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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08.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag leichter
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 167,30 CHF.
Die Richemont-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 167,30 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'666 Punkten liegt. Bei 166,65 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,40 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143'024 Stück gehandelt.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Gewinne von 20,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 23,97 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,46 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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