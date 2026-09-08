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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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08.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag in Rot

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 183,70 CHF ab.

Richemont
183.34 CHF -1.30%
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Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 183,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'119 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Richemont-Aktie bis auf 183,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,50 CHF. Bisher wurden heute 21'686 Richemont-Aktien gehandelt.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,07 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 44,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 EUR.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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