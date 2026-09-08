Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Richemont-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 184,15 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'065 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,85 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206'078 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 9,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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