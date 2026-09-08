Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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08.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Richemont. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 184,65 CHF.
Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 184,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,85 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 185,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 111'392 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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