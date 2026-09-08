Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 184,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,85 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 185,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 111'392 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 10 Jahren verdient

Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im August mehrheitlich zum Kauf

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen