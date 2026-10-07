Richemont Aktie News: Richemont gibt am Vormittag nach

Um 09:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 174,55 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'774 Punkten steht. Bei 172,80 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 173,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'359 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,84 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,33 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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