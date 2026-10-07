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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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07.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont gibt am Mittwochnachmittag nach

Richemont Aktie News: Richemont gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 172,10 CHF.

Richemont
168.24 CHF -3.19%
Kaufen Verkaufen

Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 172,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'768 Punkten steht. Bei 170,00 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,85 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 238'937 Richemont-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 17,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 26,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 EUR aus.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1771 15.06.2029 160677003
Long 12.3036 21.12.2029 160677013
Long 289.3927 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3036 17.12.2027 160677035
Short 114.8333 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3298 11.75 160910324
Long 12.3036 5.94 160910318
Long 22.9667 1.96 161113581
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0306 11.00 160910333
Short 10.4394 6.38 160910332
Short 14.9783 3.65 161357121
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07:51 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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Short 14’625.85 13.79 S1B74U
Short 15’152.61 8.98 SRBCQU
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Long 13’187.19 19.29 SYBDXU
Long 12’889.54 13.65 BSUBWU
Long 12’341.78 8.91 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 168.60 -2.32% Richemont

Richemont am 07.10.2026

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