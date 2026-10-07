Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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07.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont gibt am Mittwochnachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 172,10 CHF.
Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 172,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'768 Punkten steht. Bei 170,00 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,85 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 238'937 Richemont-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 17,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 26,09 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 EUR aus.
Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Richemont am 07.10.2026
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