Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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07.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittwochmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 170,20 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 170,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,10 CHF nach. Bei 173,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 111'844 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 15,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,33 EUR ausgeschüttet werden.
Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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