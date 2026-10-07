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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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07.10.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittwochmittag tiefer

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 170,20 CHF ab.

Richemont
173.11 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 170,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,10 CHF nach. Bei 173,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 111'844 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 15,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,33 EUR ausgeschüttet werden.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Richemont-Aktie: UBS AG vergibt Buy

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2936 15.06.2029 160677003
Long 12.2429 15.06.2029 160677005
Long 288.219 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8552 17.12.2027 160677035
Short 114.6 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4522 10.99 160910324
Long 11.8552 5.72 160910448
Long 24.5571 1.11 161113581
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7216 11.98 160910333
Short 10.0824 7.32 160910332
Short 13.712 4.57 161357121
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05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
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25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Short 15’276.50 8.41 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’797.54 07.10.2026 17:23:38
Long 13’152.46 18.14 SVB5UU
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