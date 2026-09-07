Richemont Aktie News: Richemont fällt am Montagvormittag

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 183,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'215 Punkten steht. Die Richemont-Aktie sank bis auf 183,35 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'071 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 30,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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