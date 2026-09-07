Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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07.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Montagnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 186,05 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 186,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,55 CHF aus. Bei 185,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 180'298 Richemont-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Gewinne von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,63 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.
Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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