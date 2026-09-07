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07.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag im Minusbereich

Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 184,10 CHF.

Richemont
183.60 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 184,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'278 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Richemont-Aktie bis auf 182,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 100'553 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,83 Prozent. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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