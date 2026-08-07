Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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07.08.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Richemont zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Richemont-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 196,20 CHF.
Die Richemont-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 196,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'566 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 196,50 CHF. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 194,45 CHF. Bei 194,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 34'543 Richemont-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 198,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 35,17 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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