Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 195,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten realisiert. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,45 CHF ab. Bei 194,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271'968 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,90 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,84 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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