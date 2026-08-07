Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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07.08.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 195,30 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 195,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten realisiert. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,45 CHF ab. Bei 194,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271'968 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 198,90 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,84 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,41 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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