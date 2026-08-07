Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Richemont-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 196,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten tendiert. Bei 197,60 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 194,45 CHF. Bei 194,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160'109 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei 198,90 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,20 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,37 EUR je Richemont-Aktie.

Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,41 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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