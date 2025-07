Richemont Aktie News: Richemont am Mittag stabil

Die Richemont-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 149,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 11'966 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 149,75 CHF. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 148,65 CHF. Bei 149,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 62'831 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 187,55 CHF markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.

Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren

100 teuerste börsenkotierte Unternehmen: Drei Schweizer Firmen dabei

Aktien-Tipp Richemont-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse