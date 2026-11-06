Richemont Aktie News: Richemont am Freitagvormittag in Rot

Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 168,65 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 168,40 CHF. Bei 169,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 175'370 Richemont-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 16,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,58 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 19.05.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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