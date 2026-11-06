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06.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont verliert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 168,85 CHF.
Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 168,85 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'722 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 165,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,40 CHF. Bisher wurden heute 403'033 Richemont-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 24,67 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Am 19.05.2028 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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