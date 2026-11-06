Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 166,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'616 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,10 CHF aus. Bei 169,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 281'311 Richemont-Aktien den Besitzer.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,48 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Mit Abgaben von 23,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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