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06.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag stärker

Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Richemont. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 176,00 CHF zu.

Richemont
176.15 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 176,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'833 Punkten steht. Die Richemont-Aktie legte bis auf 176,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'805 Richemont-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,33 EUR aus.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0483 17.12.2027 160676987
Long 219.6852 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0483 17.09.2027 160910900
Short 116.4667 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.434 11.09 160910322
Long 11.6467 5.93 160910317
Long 23.2933 1.49 161357092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6355 14.87 160910334
Short 8.1256 9.73 160910333
Short 20.5529 2.46 161357121
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05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Long 12’277.26 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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