Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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06.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Richemont. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 176,00 CHF zu.
Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 176,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'833 Punkten steht. Die Richemont-Aktie legte bis auf 176,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'805 Richemont-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,33 EUR aus.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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