Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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06.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag behauptet
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 174,65 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 174,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'772 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 176,45 CHF. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,15 CHF ab. Bei 175,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 136'538 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 15,77 Prozent zulegen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 37,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 EUR aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,45 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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