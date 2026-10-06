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06.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag behauptet

Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 174,65 CHF.

Richemont
174.40 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 174,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'772 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 176,45 CHF. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,15 CHF ab. Bei 175,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 136'538 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 15,77 Prozent zulegen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 37,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 EUR aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,45 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4357 17.12.2027 160676987
Long 218.9308 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6067 17.09.2027 160910900
Short 116.0667 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4085 10.94 160910323
Long 12.4357 5.16 160910317
Long 26.7846 0.69 161357092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4406 15.79 160910334
Short 12.0069 6.00 160910332
Short 18.3263 3.28 161357121
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25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’219.13 19.58 SPBS5U
Long 12’936.80 13.98 SRDBIU
Long 12’358.20 8.84 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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