Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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06.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag gefragt
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 175,35 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 175,35 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Richemont-Aktie legte bis auf 176,45 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 175,60 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 60'100 Aktien.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,31 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,33 EUR belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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