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06.10.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag gefragt

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag gefragt

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 175,35 CHF.

Richemont
174.19 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 175,35 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Richemont-Aktie legte bis auf 176,45 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 175,60 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 60'100 Aktien.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,31 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,33 EUR belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0966 17.12.2027 160676987
Long 220.5655 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0966 17.09.2027 160910900
Short 116.9333 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3083 11.59 160910322
Long 11.6933 6.45 160910317
Long 23.3867 2.04 161357092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7508 14.21 160910334
Short 8.1581 9.09 160910333
Short 21.925 1.87 161357121
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05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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SMI-Kurs: 13’816.84 06.10.2026 14:18:37
Long 13’302.56 19.86 SOB7MU
Long 13’003.94 13.84 S95BFU
Long 12’453.96 8.96 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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