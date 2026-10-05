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05.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf grünem Terrain

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Richemont gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Richemont
173.66 CHF -0.27%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'698 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 175,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22'197 Richemont-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. 15,87 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 27,11 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 EUR.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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