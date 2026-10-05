Richemont Aktie News: Richemont macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 175,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. Die Richemont-Aktie legte bis auf 176,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 175,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238'905 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 15,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 27,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 EUR je Richemont-Aktie.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight

Richemont-Aktie springt an: Neue Führungskraft für die Edelmarke Delvaux