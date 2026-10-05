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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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05.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont macht am Nachmittag Boden gut

Richemont Aktie News: Richemont macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Richemont gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Richemont konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 175,20 CHF.

Richemont
174.23 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 175,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. Die Richemont-Aktie legte bis auf 176,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 175,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238'905 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 15,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 27,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 EUR je Richemont-Aktie.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.96 15.06.2029 160677003
Long 12.4286 17.12.2027 160676987
Long 219.308 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4286 17.12.2027 160677035
Short 116 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4043 11.28 160910323
Long 12.4286 5.52 160910317
Long 26.7692 1.07 161357092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4375 15.37 160910334
Short 12 5.61 160910332
Short 18.3158 2.90 161357121
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08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
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25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
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Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
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