Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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05.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Das Papier von Richemont legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 174,00 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 174,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'726 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,10 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,00 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 120'509 Aktien.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 13,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,33 EUR ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,45 EUR im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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