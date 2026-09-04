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04.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 186,05 CHF.

Richemont
185.74 CHF 1.55%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 186,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'400 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,15 CHF. Bei 184,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'395 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 8,68 Prozent zulegen. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,63 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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