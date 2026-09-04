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04.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Richemont konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 185,80 CHF.

Richemont
184.95 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 185,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 187,50 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 184,70 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231'905 Stück gehandelt.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 8,83 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,54 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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