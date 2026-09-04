Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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04.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Richemont. Das Papier von Richemont legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 186,30 CHF.
Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 186,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten tendiert. Bei 187,50 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,70 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158'035 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 8,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.
Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,42 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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