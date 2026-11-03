Richemont Aktie News: Richemont verliert am Dienstagvormittag

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 165,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'776 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 164,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 164,25 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 24'060 Aktien.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Mit Abgaben von 23,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,31 EUR.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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