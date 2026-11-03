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03.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Richemont
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 166,70 CHF.
Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 166,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'778 Punkten liegt. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 164,25 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,25 CHF. Zuletzt wechselten 86'855 Richemont-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 21,30 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,31 EUR.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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