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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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03.11.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Richemont

Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Richemont

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 166,70 CHF.

Richemont
167.29 CHF 0.50%
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Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 166,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'778 Punkten liegt. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 164,25 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,25 CHF. Zuletzt wechselten 86'855 Richemont-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 21,30 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,31 EUR.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.8714 16.06.2028 160676992
Long 3323.9998 20.11.2026 160676971
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8714 18.06.2027 160677033
Short 166.2 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3867 11.15 160910326
Long 11.8714 5.71 160910449
Long 16.62 3.28 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6339 14.98 160910333
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

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15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.22 SMBVRU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 166.05 -0.54% Richemont

Richemont am 03.11.2026

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