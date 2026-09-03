Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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03.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagvormittag Verlust reich
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 185,85 CHF.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 185,85 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'354 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 185,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 35'315 Richemont-Aktien.
Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 8,80 Prozent wieder erreichen. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 46,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,42 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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