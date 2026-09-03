Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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03.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 182,45 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,7 Prozent auf 182,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'380 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 182,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 359'857 Richemont-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 30,28 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,37 EUR belaufen.
Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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