Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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03.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 184,70 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,6 Prozent auf 184,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'372 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 184,30 CHF. Mit einem Wert von 188,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 142'346 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 8,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 45,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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