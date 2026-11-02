Richemont Aktie News: Richemont büsst am Vormittag ein

Die Richemont-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 163,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'720 Punkten steht. Die Richemont-Aktie sank bis auf 163,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 163,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 33'372 Richemont-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Richemont-Aktie

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 10 Jahren verdient

Aktien von Richemont und Swatch im Abwärtssog: Branchenschwäche belastet