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02.11.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag in Grün

Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Richemont gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Richemont
167.12 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 166,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'783 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 167,35 CHF. Bei 163,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 176'115 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2478 17.09.2027 161595487
Long 11.9071 16.06.2028 160676992
Long 8372.4346 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.7571 18.06.2027 160677033
Short 166.7 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4089 10.29 160910326
Long 10.7548 6.02 160910323
Long 16.67 2.35 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6508 16.11 160910333
Short 10.103 8.42 161357121
Short 33.34 1.43 161894204
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’655.27 13.84 STBNIU
Short 16’281.13 8.71 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’101.92 19.11 S3BFPU
Long 13’794.38 13.71 STW8BU
Long 13’185.26 8.84 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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