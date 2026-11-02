Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag in Grün

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 166,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'783 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 167,35 CHF. Bei 163,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 176'115 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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