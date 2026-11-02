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02.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 165,85 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Richemont-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 165,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'777 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 166,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Richemont-Aktie bis auf 163,05 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 91'075 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,92 Prozent. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,31 EUR je Richemont-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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