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02.11.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit angezogener Handbremse

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 165,85 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Richemont
164.41 CHF -0.48%
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Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Richemont-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 165,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'777 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 166,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Richemont-Aktie bis auf 163,05 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 91'075 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,92 Prozent. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,31 EUR je Richemont-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3667 20.12.2030 160677017
Long 12.2778 15.01.2027 161157299
Long 8362.374 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8393 18.06.2027 160677033
Short 165.75 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5196 12.86 160910327
Long 12.3148 5.61 160910449
Long 18.4167 3.18 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4344 15.13 160910333
Short 9.4714 7.50 161357121
Short 30.1364 0.57 161894204
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’732.40 02.11.2026 14:08:38
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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