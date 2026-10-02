Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Richemont-Aktie bei 174,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45'001 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 15,71 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,21 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,45 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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