Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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02.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 173,95 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 173,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'694 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Richemont-Aktie bei 176,45 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,60 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 227'760 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,24 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 36,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,45 EUR je Richemont-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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