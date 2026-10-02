Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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02.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont macht am Freitagmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 174,15 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 174,15 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 176,45 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 140'119 Stück.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,11 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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