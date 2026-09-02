Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 187,85 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 186,75 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'198 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Gewinne von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,29 Prozent.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,42 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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