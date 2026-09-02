Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Richemont konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 190,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'345 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 190,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,55 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 235'914 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 5,89 Prozent niedriger. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 49,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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