Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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02.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 190,30 CHF.
Das Papier von Richemont konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 190,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'345 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 190,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,55 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 235'914 Richemont-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 5,89 Prozent niedriger. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 49,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.
Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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