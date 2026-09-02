Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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02.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 187,75 CHF.
Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 187,75 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'291 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 186,55 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,55 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 106'919 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 32,25 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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