Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Das Papier von Richemont legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 192,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'348 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 192,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 192,10 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'875 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,07 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 33,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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