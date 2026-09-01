Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Suche...

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 188,05 CHF nach.

Richemont
189.37 CHF -2.01%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 188,05 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'327 Punkten realisiert. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 188,00 CHF nach. Bei 192,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 208'468 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 7,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 47,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im August mehrheitlich zum Kauf

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktie springt an: Richemont-Tocher IWC streicht 18 Stellen in Schaffhausen

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten