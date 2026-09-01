Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 188,05 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'327 Punkten realisiert. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 188,00 CHF nach. Bei 192,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 208'468 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 7,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 47,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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