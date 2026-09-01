Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagmittag leichter

Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 189,65 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'239 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 189,45 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 192,10 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103'292 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 49,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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