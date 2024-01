Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag im Aufwind

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 115,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'137 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Richemont-Aktie bei 116,65 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,00 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 474'969 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.05.2023 auf bis zu 161,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 28,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 102,95 CHF. Mit Abgaben von 11,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,10 Prozent auf 5'322,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5'264,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.05.2024 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Richemont.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf