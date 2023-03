Richemont-Aktie in Rot: Richemont-Tochter Cartier nimmt Geschäft mit zertifizierten Secondhand-Uhren auf

Bereits der Ende letzten Jahres angekündigte Eintritt des Branchenprimus Rolex ins Geschäft mit "Certified Pre-Owned"-Uhren hat gezeigt, dass dieser Markt für die Uhrenhersteller an Wichtigkeit gewinnt.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Cartier uns als ersten Partner für sein Debüt im Bereich der zertifizierten Secondhand-Uhren ausgewählt hat", sagte der Geschäftsführer von Watchfinder, Arjen van de Vall, am Dienstag der Nachrichtenagentur AWP am Rande der noch bis am Sonntag in Genf laufenden Uhrenmesse "Watches and Wonders".

Wie Cartier ist auch Watchfinder Teil des Luxusgüterkonzerns Richemont. Die britische Richemont-Tochter ist weltweit auf den Handel mit gebrauchten Zeitmessern spezialisiert. Cartier hat als wichtigste Marke der Gruppe nun Watchfinder zum "Official Pre-Owned Partner" erkoren.

Secondhand-Uhren mit Garantie

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Cartier werde Watchfinder für die Verifizierungs- und Authentifizierungsprozesse der gebrauchten Uhr verantwortlich sein, fuhr van de Vall fort. Den Käufern der Cartier-Uhren wird dabei eine zweijährige Garantie ausgestellt.

Watchfinder und auch Konkurrenten verkaufen bereits gebrauchte Zeitmesser von Cartier, bislang aber noch ohne Garantiezertifikate der Marke. Der Entscheid von Cartier unterstreicht die wachsende Akzeptanz des Sekundärmarktes seitens der Schweizer Uhrenindustrie. Das war nicht immer so.

Das Beratungsunternehmen Deloitte schätzt den weltweiten Marktumfang für gebrauchte Luxusuhren für 2021, mit und ohne Garantien, auf insgesamt rund 20 Milliarden Franken. Bis 2030 gehen die Luxusgüterexpertinnen von Deloitte davon aus, dass dieser Markt auf 35 Milliarden Franken anwachsen wird. Das entspräche dann mehr als der Hälfte des Primärmarktes.

