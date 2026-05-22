Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 0.4%  SPI 18’973 0.1%  Dow 50’286 0.6%  DAX 24’607 -0.5%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 5’960 -0.3%  Gold 4’526 -0.4%  Bitcoin 60’872 -0.3%  Dollar 0.7868 0.0%  Öl 105.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen?
Richemont-Aktie im Blick: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert
Goldpreis: Vor dem Wochenende ohne klare Richtung
Curatis-Aktie: Unternehmen erhält Geld von strategischem Investor
SoftBank-Aktie nahe Allzeithoch: Ist nach der KI-Rally noch Potenzial drin?
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neues Aktienrückkaufprogramm 22.05.2026 08:21:00

Richemont-Aktie im Blick: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert

Richemont-Aktie im Blick: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im vergangenen Geschäftsjahr etwas mehr umgesetzt.

Richemont
154.30 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen
Dabei profitierte die Genfer Gesellschaft besonders vom Schmuckgeschäft, während der Uhrenverkauf weiter harzte.

Der Umsatz der Richemont-Gruppe stieg im Jahr 2025/26 (per Ende März) um 5 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Organisch war es ein Wachstum von 11 Prozent. Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark (+8%, +14% zu konstanten Währungen), während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC lediglich organisch leicht zulegte (-4%; +1% zu konstanten Währungen).

Der Betriebsgewinn legte im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 4,5 Milliarden zu. Die entsprechende Marge schrumpfte auf 20,0 Prozent nach 20,9 Prozent. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 3,5 Milliarden Euro (+27%).

Das lag auch an dem Verlust aus dem nicht mehr fortgeführten Geschäft im Vorjahreszeitraum. Ende April 2025 wurde die Online-Sparte an Mytheresa verkauft.

Die Aktionäre kommen damit in den Genuss einer höheren ordentlichen Dividende von 3,30 Franken je Publikumsaktie (A-Aktie) plus eine Sonderdividende von 1,00 Franken. Im Vorjahr wurden 3,00 Franken ausbezahlt.

Einen konkreten Ausblick für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich nicht.

Richemont beendet Aktienrückkauf und startet neues Programm

Richemont hat das im Mai 2023 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 21. Mai 2026 beendet. Insgesamt wurden 2'195'000 'A'-Aktien zurückgekauft, was 0,37 Prozent des Kapitals entspricht.

Gleichzeitig kündigt der Luxusgüterkonzern ein neues Programm zum Rückkauf von bis zu 10 Millionen 'A'-Aktien ab dem 26. Mai 2026 an, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Genf (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2593 19.03.2027 156034545
Long 12.25 15.12.2028 151873868
Long 784.0001 19.06.2026 148620034
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.6441 17.12.2027 151873970
Short 11.7015 18.12.2026 149765245
Short 261.3333 19.06.2026 156034526
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.9394 14.32 155738614
Long 10.4533 6.81 156451836
Long 15.3726 3.68 156564856
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8947 14.02 152125348
Short 11.7015 5.83 152125346
Short 19.122 2.55 155489109

Weitere Links:

Richemont-Aktie fester: Schmucktochter Vhernier eröffnet zwei Boutiquen in China

Bildquelle: Richemont
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.05.26 Richemont Outperform Bernstein Research
15.05.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Richemont Outperform Bernstein Research
12.05.26 Richemont Overweight Barclays Capital
11.05.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
21.05.26 Schwergewichte bremsen SMI kräftig ein
21.05.26 Marktüberblick: Technologiewerte nach NVIDIA-Vorschusslorbeeren gesucht
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’983.21 19.85 BVLSMU
Short 14’286.99 13.81 SC8BIU
Short 14’804.30 8.93 S6CB3U
SMI-Kurs: 13’446.43 21.05.2026 17:31:52
Long 12’885.41 19.42 SE2BZU
Long 12’612.24 13.96 SYTBRU
Long 12’072.80 8.96 SGSB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Richemont 156.65 -0.38% Richemont

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie leichter
Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag kräftig

Top-Rankings

NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
Im 1. Quartal 2026 gab es einige Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA - unter anderem k ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.