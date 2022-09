Richemont-Aktie gewinnt: Richemont-Kandidatin Wendy Luhabe tritt in Kampfwahl gegen Bluebells VR-Kandidaten an

Sie habe unter anderem angegeben, dass ihre weiteren Verwaltungsratsmandate in anderen Firmen "keine unangemessen grosse" Zeitanforderungen stellten, teilte Richemont am Donnerstagabend mit.

Wendy Luhabe tritt an der Generalversammlung vom nächsten Mittwoch in einer Kampfwahl gegen den vom aktivistischen Aktionär Bluebell Capital nominierten ehemaligen Bulgari-Chef Francesco Trapani an. Dabei geht es um den Sitz, der im Gremium erstmals für die A-Aktionäre bereitgestellt wird.

Richemont stellt sich gegen die Wahl von Trapani, während Bluebell moniert, dass Wendy Luhabe bereits ein ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats sei und somit sozusagen in Diensten der Rupert-Familie stehe, die über die stimmgewichtigen B-Aktien eine Stimmenmehrheit am Konzern besitzt. An der erwähnten Wahl dürfen sich nur A-Aktionäre beteiligen.

Weiter schreibt Richemont am Donnerstag, dass Luhabe in ihrer bisherigen Funktion an allen Sitzungen des Verwaltungsrats des Konzerns teilgenommen habe. Und sie erwäge, eines ihrer Verwaltungsratsmandate bei anderen Firmen bei ordentlichem Ablauf ihrer Amtszeit abzutreten. Sie amtet als Präsidentin beim Einzelhändler Pepkor und beim Nahrungsmittelhersteller Libstar, beide aus Südafrika.

Die Richemont-Aktie klettert an der SWX zeitweise um 0,98 Prozent auf 105,97 Franken.

mk/tv

Genf (awp)